Bereits in 2014 durftet ihr auf der Wii U euch mit einer bunten Auswahl an Charakteren in Hyrule Warriors durch die Geschichte aus drei Zelda-Generationen schnetzeln. Nun erscheint mit der „Hyrule Warriors – Definitive Edition“ die schönste und umfangreichste Variante des Hack'n'Slays für die Nintendo Switch. Doch was genau macht die neue Version anders und besser als die Urversionen auf WiiU und 3DS?

Als Erstes dürfte Spielern die aufgebohrte Grafik ins Auge springen. Im Gegensatz zur Wii-U-Variante läuft die Definitive Edition nämlich im TV-Modus in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde... zumindest meistens. Das ist natürlich besonders bei einem Spiel wie diesem, das auf schnelle Action und massig verschiedene Kombos setzt, unglaublich hilfreich. Auch im Handheld-Modus, in dem die Auflösung natürlich etwas reduziert wird, macht Hyrule Warriors eine gute Figur und fühlt sich genauso gut an, wie am heimischen Fernseher.

Die verbesserte Auflösung und Framerate macht sich auch im 2-Spieler-Modus bemerkbar. Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen können jetzt zwei Spieler am gleichen Bildschirm in die Schlacht ziehen. Das Spiel läuft nun wesentlich stabiler als noch in der Wii-U-Version, besonders, wenn grade richtig viel auf dem Bildschirm los ist. Als kleines Schmankerl können beide Spieler jeweils mit einem einzelnen JoyCon spielen, sodass ihr auch unterwegs jederzeit bereits für eine Co-Op-Partie in Hyrule seid.

Natürlich kommt die Definitive Edition nicht nur mit einer aufgebohrten Auflösung und neuem 2-Spieler-Coop daher – auch inhaltsmäßig werden Spieler komplett bedient. Die Switch-Version beinhaltet nämlich alle bisher erschienenen Erweiterungen der Wii-U- und 3DS-Version. Das bedeutet auch, dass ihr Zugriff auf jeden der 29 spielbaren Charaktere habt, auch wenn einige davon noch von euch freigeschaltet werden müssen.

Auch die Charaktere an sich kommen mit einigen, vor allem kosmetischen, Neuerungen daher. Fans von The Legend of Zelda – Breath of the Wild dürfen sich zum Beispiel auf neue Kostüme im Stil des Spiels für Zelda und Link freuen. Und wer auf die ikonischen 8-Bit-Waffen steht, kann diese nun jederzeit im Optionsmenü ein- und ausschalten.

Der „Feen-Gefährten“-Modus aus der 3DS-Version kehrt ebenfalls zurück und kommt mit einigen kosmetischen Änderungen. So könnt ihr jetzt neue Feengefährten auf dem Schlachtfeld sehen, sobald sie erscheinen und die Feen selbst werden nun als vollwertige 3D-Modelle dargestellt. Auch auf die bisher japan-exklusiven Kostüme habt ihr nun Zugriff.