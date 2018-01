Auch Fans von Hyrule Warriors wurden auf der heutigen Direct-Ausgabe bedacht, denn diese dürfen sich über ihre eigene Ausgabe des Spiels auf der Nintendo Switch freuen. Wir verraten euch hier alle bekannten Details.

Auch Hyrule Warriors schafft den Sprung auf die aktuelle Hybrid-Konsole Switch; damit kommt ein weiterer Titel der letzten Generation auf die aktuelle Plattform. In diesem Zusammenhang wurde nun nämlich die Hyrule Warriors: Definitive Edition für die aktuelle Konsole in Aussicht gestellt.

Zwar gibt es noch keinen konkreten Release-Termin, die anvisierte Veröffentlichung für die Switch ist mit der Angabe Frühjahr 2018 aber schon recht deutlich eingegrenzt; zu lange solltet ihr also nicht mehr warten müssen.

Was erwartet euch in der Hyrule Warriors: Definitive Edition? Schlicht und ergreifend alle Inhalte sowohl aus dem Wii-U-Titel Hyrule Warriors, als auch aus dem 3DS-Ableger Hyrule Warriors: Legends. Jede einzelne Map sowie jede einzelne Mission werden enthalten sein, ebenso wie alle 29 spielbaren Charaktere der beiden Titel. Darüber hinaus gibt es in der Switch-Version exklusive neue Outfits für Link und Zelda basierend auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Interesse geweckt? Dann könnt ihr euch hier noch einmal unser Hyrule Warriors Review für die Wii U aus dem Jahr 2014 durchlesen. Den Hyrule Warriors: Legends Test der 3DS-Version aus 2016 haben wir ebenfalls nochmal für euch parat.