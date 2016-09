HyperX, eine Sparte der Kingston Technology Company, hat heute mit dem HyperX CloudX Revolver Gears of War Headset den Launch eines offiziell für die Xbox lizensierten Headsets bekanntgegeben.

Fans von Gears of War können sich auf ein exklusives Design freuen, welches das Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition 2TB Bundle und den Xbox One Gears of War 4 Crimson Omen Limited Edition Wireless Controller komplementiert.

Das HyperX CloudX Revolver Gears of War Headset ist geeignet für First Person Shooter und offene Spielwelten. Das Headset soll Sound in Studioqualität bieten, sodass Spieler ihre Gegner noch genauer und aus größerer Entfernung hören können. Das HyperX CloudX Revolver Gears of War verfügt über 3,5-mm-Klinkenstecker (4-polig) und ein PC-Verlängerungskabel (2 m). Es ist mit einem Kopfbügel aus echtem Leder und dem hochwertigen HyperX Memoryschaum für komfortables Spielen ausgestattet.

Das HyperX Cloud Revolver Gears of War Headset ist ab sofort zum Preis von 139,99 Euro erhältlich. Hier noch die Spezifikationen:

Kopfhörer:

Treiber: Dynamisch, 50mm, mit Neodym-Magneten

Dynamisch, 50mm, mit Neodym-Magneten Typ: Ohrumschließen, geschlossen

Ohrumschließen, geschlossen Frequenzbereich: 12 – 28.000 Hz

12 – 28.000 Hz Impedanz: 33 Ω

33 Ω Schalldruckpegel: 104,5 dB SPL/mW bei 1kHz

104,5 dB SPL/mW bei 1kHz Klirrfaktor (THD): < 2%

< 2% Eingangsleistung: Nennleistung 30 mW, maximal 50 0mW

Nennleistung 30 mW, maximal 50 0mW Gewicht: 364 g

364 g Gewicht mit Mikrofon: 380 g

380 g Kabellänge und -typ: Headset (1,3 m) + Audio Control Box (2 m)

Headset (1,3 m) + Audio Control Box (2 m) Anschluss: Headset – 3,5 mm Klinkenstecker2 (4-polig) + Audio Control Box – 3,5 mm Klinkenstecker für Ton und Mikrofon

Mikrofon: