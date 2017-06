HyperX kündigt eine Partnerschaft für Peripheriegeräte mit DreamHack für die kommenden Veranstaltungen DreamHack Summer und die Atlanta Rocket League Championships an.

Mit der Unterstützung von HyperX, Hersteller von Speichermodulen, SSDs, USB-Flashlaufwerken, Headsets, Tastaturen und Mäusen, bringt DreamHack erstklassige Rocket-League-Spieler sowohl zu europäischen als auch zu Events in Nordamerika und gibt damit Spielern aller Schwierigkeitsstufen die Möglichkeit gegen die Besten in ihrem Land und der ganzen Welt anzutreten.

Jedes Event wird über einen Preispool von 50.000 US Dollar verfügen und eine völlig offene Turnier-Struktur haben, sodass Teams von überall auf gleichem Niveau antreten können. Die Meisterschaften bringen neue und erfahrene Teams zusammen und schaffen so einen Ort an dem sich die Fans treffen und ihr Lieblingsspiel unterstützen können.

Dreamhack Summer wird vom 17.-19. Juni in Jönköpnig, Schweden und DreamHack Atlanta vom 21.-23. Juli in Atlanta, Georgia stattfinden. HyperX wird bei beiden Events vor Ort sein und Besucher können zwischen den Matches am HyperX-Stand vorbeikommen.

Außerdem können Gaming-Fans auch live die Events von zuhause streamen: twitch.tv/dreamhackrocketleague.