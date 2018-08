HyperX erweitert das bekannte Cloud-Headset-Portfolio um ein weiteres Modell, dass für die PlayStation 4 lizenziert ist und mit entsprechender farblicher Gestaltung daherkommt.

Das HyperX Cloud PlayStation 4 ist mit 53 Millimeter Neodym-Magnet-Treibern ausgestattet. Die Treiber liefern einen Frequenzbereich von 15 bis 25.000 Hz, deutlich mehr als die bei Gaming-Headsets üblichen 20 bis 20.000 Hz, bei einer Impedanz von 41 Ohm. Der Anschluss erfolgt über ein 1,3 m langes 3,5-mm-Klinkenkabel, sodass das Headset auch an anderen Geräten als der PS4 zum Einsatz kommen kann.

Der in PlayStation-Blau gestaltete Aluminiumrahmen des 325 Gramm schweren Headsets sorgt für Stabilität und die Memory-Schaum-Ohrpolster passen sich an die Kopfform des Trägers an. Weiche Lederbezüge und ein verstellbarer Bügel sollen höchsten Komfort bieten. Das Mikrofon lässt sich abnehmen – so kann das Headset auch nur dem reinen Musikgenuss dienen.

HyperX Cloud für die PlayStation 4 ist ab sofort bei MSH Deutschland für 79,99 EUR erhältlich (USV).

HyperX Cloud PlayStation 4 – Technische Details

Kopfhörer

Treiber: dynamisch, 53 mm Durchmesser, Neodym-Magnete

Typ: Over Ear, geschlossene Rückseite

Frequenzgang: 15 Hz – 25.000 Hz

Impedanz: 41 Ω

Schalldruckpegel: 95 dB (SPL/mW bei 1 kHz)

THD: < 2%

Gewicht: 325 g

Kabellänge: 1,3 m

Konnektivität: 3,5 mm Klinkenstecker

Mikrofon