Auf der gamescom 2017 hat HyperX das neue Cloud-Alpha-Headset vorgestellt, das Zweikammerntechnologie nutzt.

Das HyperXCloud Alpha ist das erste Headset, das Laut Hersteller eine Zweikammertechnologie nutzt. Die zwei Kammern integrieren 50mm-Treiber und ermöglichen es HyperX, den Bass in den Höhen und Tiefen zu separieren und dadurch ein immersives Audioerlebnis mit dynamischem Sound für Gaming, Musik und Filme zu kreieren. Mit Memoryschaum, dem erweiterten Kopfband aus Kunstleder und dem Aluminiumrahmen soll das Cloud Alpha besonders komfortabel sein.

Das abnehmbare Kabel unterstützt die lineare Audiosteuerung und ermöglicht es Gamern, die Lautstärke direkt am Kabel zu regeln und das Mikrophon stumm zu stellen. Der Anschluss ist kompatibel mit den gängigen PC-Modellen, PS4, PS4 Pro, Xbox One 1, Xbox One S1, Mac, Mobilgeräten, Nintendo Switch und Virtual Reality-Systemen mit 3,5 mm-Anschlüssen. Es ist außerdem für TeamSpeak und Discord zertifiziert.

Das HyperX Cloud Alpha ist voraussichtlich ab dem 25. September für einen UVP von 99,99 Euro verfügbar