HyperX stellt das neue Alloy FPS RGB Gaming Keyboard. Die Tastatur kommt mit RGB-Beleuchtung und neuen Switches aus dem Hause Kailh statt der bisherigen Cherry-Schalter.

Zum ersten Mal bietet HyperX seinen Kunden mit dem neuen Alloy FPS RGB Gaming Keyboard nun die Tastenschalter des chinesischen Herstellers Kailh: Das Modell Kailh Silver Speed benötigt eine Auslösekraft von 40 Zentinewton bei hauchdünnen 1,1 Millimetern zum Schalterpunkt. Damit soll die Alloy FPS RGB besonders leichtgängig reagieren.

Im Schaltergehäuse sind exponierte LED-Lichter untergebracht, mit denen die Tastatur im vollen RGB-Spektrum und in fünf Helligkeitsstufen beleuchtet wird. Die Tastatur bietet zudem einen Game-Modus (Windows-Taste wird deaktiviert), sowie hundertprozentiges Anti-Ghosting und volles N-Key-Rollover. An der Rückseite ist ein einfach erreichbarer USB-Ladeport angebracht und das textilumwickelte Ladekabel lässt sich entfernen, um die Tastatur noch flexibler einzusetzen.

Das HyperX Alloy FPS RGB Gaming Keyboard bietet bis zu drei individuelle Beleuchtungsprofile, die direkt in die Onboard-Memory der Tastatur gespeichert werden. Die Konfiguration der LED-Lichter lässt sich für jede Taste einzeln steuern. Die hierfür nötige, erweiterte NGenuity Tool Suite enthält zudem Einstellungen wie den Game-Modus und Makros.

Das HyperX Alloy FPS RGB Mechanical Gaming Keyboard ist in ganz Europa im HyperX-Netzwerk von Händlern und Onlineshops zum UVP von 109,99 EUR erhältlich. Einen Test zur neuen Tastatur liefern wir euch in den nächsten Tagen, ein Sample ist gerade in unserer Redaktion eingetroffen.