Als die Alloy FPS herausgekommen ist, habe ich mich sofort in das Keyboard verliebt. Zwar waren die blauen Switches nicht unbedingt geeignet für schnelle Tippaktionen in Spielen, aber in geruhsameren Genres und zum Schreiben war die Tastatur ein Traum. Entsprechend ziert sie bereits seit Monaten meinen Schreibtisch im Büro.

Nun hat HyperX endlich die ersehnten Versionen mit roten und braunen Cherry-Switches nachgereicht, sich aber weitere Änderungen gespart. Mit Recht, denn die schnörkellose, hervorragend verarbeitete Alloy FPS leistete sich schon in der MX-Blue-Variante keine nennenswerten Schwächen. Mit den beiden leichtgängigeren Switch-Varianten kommen nun auch Shooter- und MOBA-Spieler in den vollen Genuss des rundum gelungenen Keyboards. Feine Sache.