Das MOBA-Genre hat in den vergengenen Monaten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nun versucht sich auch Nexon in diesem Bereich und will gleichzeitig frischen Wind in das Genre bringen.

Mit Hyper Universe hat Nexon America nun einen eigenen MOBA-Titel offiziell angekündigt. Der Release ist für Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Ozeanien geplant, wobei man auch einige Neuerungen in das Genre einbringen möchte.

Hyper Universe soll das Gameplay eines seitlich scrollenden Plattform-Actionspiels mit dem strategischen, teamorientierten Spielablauf eines klassischen MOBAs kombinieren. Wie das Ganze in der Umsetzung aussieht, könnt ihr einem ersten Teaser-Trailer weiter unten entnehmen.

Ansonsten ist der Titel zunächst auf der PAX South in San Antonio, Texas an diesem Wochenende vertreten. Besucher der Messe können in die Rollen einer Vielzahl kampfbereiter "Hypers" schlüpfen und deren Fähigkeiten nutzen, um den Gegner zu bezwingen. Hypers gibt es in vielen Größen und Formen, darunter Zauberer, riesige Schneemänner, einen Mungo, der ein gepanzertes Nashorn reitet, oder ein Tentakel-Admiral.

Die Steuerung wird auf die beidhändige Nutzung der Tastatur ausgelegt, denn mit fünf Geschützen müsst ihr die seitlich scrollenden Multilevel-Karten bewältigen.