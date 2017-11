Crytek werkelt derzeit ja am vielversprechenden Actionspiel Hunt: Showdown. Für dieses wird es nun langsam aber sicher ernst, denn der nächste Entwicklungsschritt steht unmittelbar bevor.

Wie das Entwicklerstudio nun angekündigt hat, geht Hunt: Showdown noch in diesem Winter in die geschlossene Alpha-Testphase über. Auf dem PC werden dann ausgewählte Spieler die Möglichkeit haben, den Titel in mehreren geplanten Testphasen näher unter die Lupe zu nehmen. Diese sollen sich aber nicht nur einen Eindruck vom Actionspiel machen, sondern Crytek natürlich auch mit wertvollem Feedback versorgen.

Die ersten Tests werden wirklich nur mit begrenzten Spielerzahlen durchgeführt, mit jeder neuen Testphase sollen aber weitere interessierte Gamer zugelassen werden, so Crytek. Sämtliches Feedback wird im weiteren Entwicklungsprozess ausgewertet und einbezogen. Vor dem Release der Vollversion soll Hunt: Showdown dann auch bei Steam in den Early Access gehen, einen Termin hierfür gibt es aber noch nicht. Weitere Details diesbezüglich sollen aber bald folgen.

Wer an den Alpha-Testphasen teilnehmen möchte, kann sich für den Auswahlprozess auf der offiziellen Webseite zu Hunt: Showdown registrieren. Die Auswahl erfolgt zufallsbasiert und wer erfolgreich war erhält eine Info per E-Mail.