Crytek hat das Actionspiel Hunt: Showdown ja bereits auf dem PC im Early Access; jetzt wurde auch eine Umsetzung für die Xbox One bestätigt.

In der gestrigen Sounderausgabe von "Inside Xbox" anlässlich der gamescom kündigte Crytek eine Umsetzung von Hunt: Showdown für die Xbox One offiziell an. Der sich auf dem PC im Early Access befindliche Titel wird dabei auch auf der Microsoft-Heimkonsole zunächst in einer frühen Spielversion via Xbox Game Preview erscheinen.

Im Spiel werden PvP- und PvE-Elemente zu einer dynamischen Action-Erfahrung verbunden. Ihr übernehmt die Rolle eines Jägers und könnt durch das Töten von Monstern auf der Karte Prämien einheimsen; gleichzeitig machen andere Spieler jeweils auch Jagd auf euch.

Die Early-Access-Version auf dem PC ist seit Februar dieses Jahres verfügbar, ein entsprechender Termin für die Game-Preview-Variante auf der Xbox One wurde zunächst nicht genannt. Auch ist unklar, ob man im Vorfeld eine geschlossene Beta-Testphase wie seiner Zeit auf dem PC durchführen wird.