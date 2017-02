Publisher Curve Digital hat heute bestätigt, dass das Puzzlespiel Human: Fall Flat von No Brakes Games nun auch auf zwei Konsolen kommen soll.

Bereits im vergangenen Jahr wurde Human: Fall Flat für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein physikbasiertes Puzzle- und Exploration-Spiel aus dem Hause der Entwickler von No Brakes Games. Wie Publisher Curve Digital wird das gute Stück nun auch auf Konsole kommen.

So bestätigte man nun via Twitter, dass sowohl die PlayStation 4 als auch die Xbox One mit der Vollversion des Titels bedient werden sollen. Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant, einen konkreten Termin nannte man aber vorerst noch nicht. Dafür steht schon jetzt fest, dass es auf den beiden Konsolen dann auch neue Level und Individualisierungsoptionen geben wird. Auch zu diesen neuen Inhalten folgen aber weitere Details erst zu einem späteren Zeitpunkt.