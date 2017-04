Für den PC ist Human: Fall Flat bereits seit Juli letzten Jahres erhältlich. Nun folgen endlich auch Umsetzungen für die aktuellen Heimkonsolen PS4 und Xbox One.

Curve Digital und Tomas Sakalauskas haben heute den Erscheinungstermin von Human: Fall Flat für die aktuelle Heimkonsolengeneration bestätigt. Ab dem 09. Mai werdet ihr demnach auch auf der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro sowie ab dem 12. Mai auf der Xbox One zuschlagen dürfen.

Auf der PS4 Pro verfügt das Spiel über eine 4K-Auflösung, so dass Inhaber der leistungsstärkeren Plattform gesondert profitieren. Im Übrigen beinhalten die Konsolenfassungen alle Inhalte der Steam-Version plus zusätzliche neue Inhalte in Form neuer Puzzles und Individualisierungsoptionen. Besitzer der Steam-Version auf dem PC erhalten am 12. Mai ebenfalls ein entsprechendes Update mit den Neuerungen.

Vorbestellungen für die Konsolenversion sind ab sofort möglich. Wer sich vorzeitig zu einem Kauf durchringt, der erhält die Vollversion des Adventures Manual Samuel kostenfrei dazu.