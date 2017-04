Das VR-Headset HTC Vive feiert am 05. April den ersten Jahrestag seit dem Release im vergangenen Jahr. Das gilt es natürlich gebührend zu feiern.

HTC hat in einer Pressemeldung die Vive Day Specials anlässlich des ersten Geburtstags des VR-Headsets HTC Vive angekündigt. Im Zuge dessen können sich Inhaber des Headsets eine kostenlose Version des Actionspiels Arcade Saga sichern. Dieses wurde von den Vive Studios produziert und kann für lau heruntergeladen werden.

Am 05. April warten aber noch weitere Aktionen anlässlich des Ehrentags. So können Neukunden beim Kauf eines HTC Vive am 05. April satte 100 Euro sparen und sich einen entsprechenden Rabatt sichern. Zudem startet am gleichen Tag das Viveport-Abo, das weltweit erste Abomodell für einen VR App Store. Mit diesem Dienst könnt ihr bequem durch den VR-App-Marktplatz navigieren und euch zu einem monatlichen Festpreis ständig neue Inhalte zu Gemüte führen. Das Viveport-Abo startet am 05. April mit einem kostenlosen Probemonat durch; später kostet der Dienst monatlich 7,99 Euro.

Zum genannten Preis erhaltet ihr fünf Titel, auf die ihr unbegrenzten Zugriff habt. Die Auswahl kann anschließend jeden Monat geändert werden. Für Entwickler soll Viveport eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen.