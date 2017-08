Offizielle Preissenkung in Europa!

Der Einstieg in die virtuelle Realität war zu Beginn durchaus teuer. Nachdem der Konkurrent Oculus Rift bereits an der Preisschraube gedreht hat, macht nun auch HTC sein Vive-Headset ganz offiziell etwas erschwinglicher.

Solltet ihr mit der Anschaffung eines HTC Vive geliebäugelt haben, der Preis war euch bis dato aber zu hoch? Dann ist jetzt vielleicht die richtige Zeit für euch gekommen. Per Pressemeldung kündigte das Unternehmen heute an, dass das HTC Vive weltweit im Preis gesenkt hat.

In hiesigen Gefilden soll das VR-Headset demnach künftig für nur noch 699 Euro angeboten werden. Dazu bekommen alle Käufer eines Vive ein kostenloses Test-Abof für Viveport; über die zentrale Anlaufstelle für VR-Inhalte zum Headset könnt ihr euch monatlich fünf Titel aussuchen, um diese zu testen.

Cher Wang, Chairwoman von HTC, kommentiert den Schritt wie folgt: "Unser Ziel bei Vive war schon immer, das beste und modernste VR-System zu bieten und dieses für den Massenmarkt weltweit zugänglich zu machen. Der neue Preis für die Vive ist der Beleg dafür, VR für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und so die gesamte VR-Branche voranzutreiben. Die bahnbrechende Vive-Technologie in Kombination mit den Best-in-Class-Inhalten und die globalen Partnerschaften erfüllen unser Versprechen, eine realistischere VR-Erfahrung zu bieten, die es so bisher noch nie gegeben hat. Mit spannenden, neuen Titeln und dem bevorstehenden Start des Vive Trackers steht dem Genuss eines immersiven VR-Erlebnisses nichts mehr im Weg."

Für das HTC Vive sind bereits mehr als 3.600 Titel via Steam und Viveport erhältlich. Künftig gesellen sich namhafte Umsetzungen wie Fallout 4 VR oder DOOM: VFR von Bethesda dazu. Bei Steam ist das VR-Headset mit einem Marktanteil von rund 60 Prozent das populärste unter den High-End-VR-Headsets.