Das HTC Vive hat sich am Markt etabliert und liefert sich unabhängig von PlayStation VR auf dem PC ein heißes VR-Duell mit dem Oculus Rift. Die Macher richten ihren Blick aber bereits in die Zukunft und arbeiten an einem neuen VR-Produkt für Googles Daydream-Plattform.

Das aktuelle HTC Vive mit PC-Anbindung

Auf der Google I/O in Mountain View in Kalifornien hat Google nun angekündigt, dass die hauseigene VR-Plattform Daydream um eine neue Kategorie erweitert wird. Ab sofort sollen in deren Rahmen auch eigenständige VR-Headsets unterstützt werden. Für deren Gebrauch sollen künftig weder ein Telefon noch ein PC benötigt werden. Das VR-Erlebnis soll es auf diesem Weg künftig einfacher, bequemer und immersiver geben, denn alles was benötigt wird, ist ausschließlich das Headset.

HTC Vive wird nach der bereits erhältlichen, PC-basierten VR-Lösung nun an einem komplett eigenständigen, mobilen Headset arbeiten, das auf die Daydream-Plattform zurückgreift, im Übrigen aber keine zusätzlichen Geräte benötigt. Die Entwicklung ist bereits fortgeschritten und so soll das neue VR-Produkt noch im Laufe dieses Jahres erhältlich sein. Das mobile VR-Headset soll laut Vive "simpel, anwenderfreundlich und kabellos" sein und "das unkomplizierte Eintauchen in eine neue Realität" ermöglichen. Weitere Infos sollen in Kürze folgen.