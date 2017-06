OMEN by HP

HP hat heute eine Reihe neuer Gaming-Produkte der Omen-Reihe vorgestellt. Mit dabei sind neue Desktop-PCs sowie Gaming-Notebooks, Monitore und verschiedenes Zubehör.

Der OMEN X by HP Compact Desktop wurde vergangenes Jahr bereits als Konzept vorgestellt und im Laufe der letzten Monate überarbeitet und verfeinert. Zur Ausstattung des Rechners gehört eine werksübertaktete GeForce GTX 1080 nebst Intel i7 CPU. Das OMEN Command Center soll für eine Optimierung von Latenz und Datenübertragung sorgen, zudem wird DTS Headphone unterstützt.

Der OMEN X soll sich zudem als VR-Rechner etablieren und bietet entsprechend einen VR-Backpack nebst vier Akkus und Ladestation, wobei die Akkus des Rechners per Hot Swap ohne Herunterfahren des Systems gewechselt werden können. Kurze Kabel sowie Befestigungselemente sollen dafür sorgen, dass der Spieler beim Zocken nicht behindert wird.

Der OMEN by HP Desktop richtet sich hingegen eher an Spieler, die auf maximale Leistung aus sind und kann mit Dual-Grafikkarten-Setups bis hin zu GTX 1080 SLI oder Radeon RX 580 Crossfire betrieben werden. Als Prozessoren werden wahlweile i5 oder i7 CPUs in der Unlocked-Variante angeboten, auch übertaktbare AMD Ryzen Prozessoren stehen zur Auswahl.

Als Kühlung können Lüfter- oder Flüssigkeitskühlung gewählt werden. Zur weiteren möglichen Ausstattung gehören PCIe-SSDs oder SSD/HDD-Kombinationen. Die Command Center Software dient zum Übertakten von CPU und GPU oder zum Network Boost.

Die OMEN by HP 15 und OMEN by HP 17 Laptops wurden 2017 vollständig überarbeitet und mit besseren Erweiterungsmöglichkeiten nebst VR-Kompatibilität ausgestattet. Der OMEN 15 kann bis hin zur GTX 1060 in Max-Q-Variante ausgestattet werden, die 17-Zoll-Variante erlaubt eine GTX 1070. Kühlung und Optik der Notebooks wurden überarbeitet, zudem erlaubt eine Wartungsklappe schnellen Zugriff auf Laufwerke und Arbeitsspeicher. Für die Displays stehen 4K- oder Full-HD-Varianten zur Verfügung, letztere mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate.

Neu im Programm sind die Monitore OMEN by HP 25 und 27. Der OMEN 25 unterstützt AMD FreeSync und liefert 1080p-Auflösung mit einer Bildrate von 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit. Die 27er-Variante bietet 1440p bei 165 Hz und 1,8 ms Reaktionszeit dank eines schnellen TN-Panels sowie G-Sync-Unterstützung.

Als weiteres Zubehör wurden eine mechanische Tastatur (OMEN Keyboard 1100), die Maus OMEN Mouse 600 sowie das OMEN Headset 800 vorgestellt. Wer seinem Notebook oder PC mit externen Geräten Beine machen will, kann Grafikkarte, CPU oder Speicher im OMEN Accelerator Gehäuse unterbringen.

OMEN by HP Preise und Verfügbarkeit