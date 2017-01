How to Survive 2

Seit September 2016 ist How to Survive 2 erhältlich, allerdings eben nur für den PC. Das wird sich aber in Kürze ändern, denn bald sollen auch Konsolenspieler auf ihre Kosten kommen.

In einer Pressemitteilung kündigten Publisher 505 Games und Entwickler EKO Software heute eine Umsetzung des Zombie-Survival-Hits mit Koop-Fokus für die beiden aktuellen Konsolen PlayStation 4 und Xbox One an. Diese soll bereits im Laufe des Februar 2017 zum Preis von 14,99 Euro erhältlich sein; ein konkretes Erscheinungsdatum steht aber noch aus.

Beim Titel handelt es sich um das Sequel zu How to Survive, das 15 Jahre nach dem ersten Spiel angesiedelt ist. Ihr müsst versuchen, die ausufernde Zombie-Verseuchung in Louisiana zu überleben. Erfolgreicher seid ihr dabei unterwegs, wenn ihr Teams bildet. Fortan gilt es, Ressourcen zu erbeuten, Werkzeuge und Waffen herzustellen, ein Basislager zu errichten und mit den Charakteren zu interagieren. Im Multiplayer können bis zu 16 Spieler antreten.

Vorbestellungen von How to Survive 2 im Xbox Store sowie via PSN sind bereits möglich; Frühentschlossene können sich dabei auch Vorbesteller-Boni sichern.