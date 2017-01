Die Killzone-Reihe ist seit drei Konsolen Sonys Vorzeige-Shooter. Mit dem Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn wagt sich das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games nun in neue Genre-Gewässer. Sony lud zum munteren Probespielen in Amsterdam ein. Mit jedem weiteren Ausflug in die interessante Sci-Fi-Welt, in der Maschinen den Planeten erobert haben und Menschen wieder in primitiven Stämmen organisiert sind, bekomme ich mehr Lust auf Horizon: Zero Dawn.

Zum Start der ausführlichen Spielsitzung durfte man sich mit dem Anfang des Action-Rollenspiels vertraut machen, der eine andere Seite der Protagonistin Aloy zeigt, gleichzeitig aber auch die mysteriöse Welt und all ihre Gegebenheiten einführt. Warum die Menschheit in der fernen Zukunft in ein Neosteinzeitalter geschlittert ist, wird zwar (noch) nicht beantwortet, doch das Interesse ist geweckt: Die Entwickler schaffen es schon nach wenigen Minuten, euch für die Welt zu begeistern. Vergangenheit trifft Zukunft, dieses Szenario fühlt sich frisch an.

Im Tutorial wird großer Wert darauf gelegt, dass der Spieler das Prinzip des Schleichens verinnerlicht. Auch wenn Aloy mit der Zeit zur meisterhaften Jägerin heranwächst, ist mit den tierähnlichen Maschinen nicht zu spaßen. Schon wenige Treffer können euer Ende bedeuten. Zumindest in den ersten Stunden empfiehlt es sich, unentdeckt vorzugehen und den Rückzug anzutreten, sollten die Widersacher in größeren Gruppen zuschlagen. Wer mit dem Kopf durch die Wand will, wird in Horizon: Zero Dawn den Kürzeren ziehen.

Waschechte RPG-Anleihen

Sammelt ihr ausreichend Erfahrung, steigt ihr im Level auf und schaltet neue Fähigkeiten im Skilltree frei, der in die drei Bereiche Jäger, Krieger und Sammler unterteilt ist. Da ihr überall Ressourcen findet und gefallene Maschinen ausweiden dürft, lässt sich mit der Zeit auch das Equipment verbessern. Taschen haben mehr Platz für Materialien, Tränke oder Pfeile und auch die Waffen sowie Werkzeuge lassen sich aufwerten.

Die Kriegswerkzeuge verfügen über unterschiedlich viele Steckplätze, in denen ihr Objekte verbauen könnt, die neue Effekte hinzufügen. Interessant ist auch, dass Aloys Waffen Seltenheitsstufen besitzen. Das lässt möglicherweise darauf schließen, dass ihr im späteren Verlauf bessere Versionen eurer Waffen findet.

Kommt es zum Kampf, sei es gegen andere Menschen oder gegen die Maschinen, spielt Horizon: Zero Dawn eine weitere Stärke aus. Die Auseinandersetzungen fühlen sich schön wuchtig an, erfordern flotte Reaktionen und verkommen nur selten zum wilden Tastengehämmer. Gadgets wie die Stolperfalle fühlen sich nicht an, als wären sie fehl am Platz, sondern erweitern sinnvoll das Repertoire im Kampf gegen die Maschinen.

Einzig und allein die typische Rollenspielmasche, dass Schaden in Zahlen gemessen wird, ist etwas störend. Ein Feuerpfeil, der in den Kopf eines menschlichen Gegners geschossen wird, sollte erheblichen Schaden anrichten. Stattdessen ist ein normaler Pfeil, aus welchen Gründen auch immer, effektiver. Vielleicht ist die Spitze schlichtweg schärfer.

Eine Welt voller Möglichkeiten

Zwar stellten die Entwickler nur einen kleinen Teil der Welt aus Horizon: Zero Dawn zur Verfügung, neben verschiedenen Hauptmissionen stand aber ebenfalls eine Vielzahl anderer Aktivitäten zur Auswahl: Mal musste Aloy für eine alte ausgestoßene Dame auf die Jagd gehen, mal baten Dorfbewohner oder der örtliche Händler um Hilfe. Außerdem gibt es noch die Prüfungen der Jägerloge, wo Aloy ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Waffen unter Beweis stellen darf.

Horizon: Zero Dawn - Cinematic Story Trailer (dt.) Den neuen Story-Trailer zu Horizon: Zero Dawn haben wir hier auch in der deutschsprachigen Variante für euch.

Zwischen den Erkundungstouren und Kämpfen wird in Horizon: Zero Dawn häufig gequatscht. Dabei kommt das Dialogsystem zum Tragen. Ähnlich wie in Mass Effect darf Aloy unterschiedliche Antworten geben oder Themen ansprechen. Manche Optionen besitzen bestimmte Symbole. Aloy verhält sich dann entweder clever, mitfühlend oder aggressiv. Auch wenn das Spiel „nur“ ein einziges Ende besitzt, soll Aloys Verhalten im Laufe der Story Einfluss darauf haben.

Sucht den Dialog!

Wer fleißig beim Gesprächspartner nachhakt, bekommt hin und wieder zusätzliche Aufgaben. Doch kann das falsche Verhalten sogar zum Abbruch einer Quest führen. Das Schöne ist, dass es dabei kein Schwarz oder Weiß gibt – zumindest macht es aktuell den Eindruck. Während andere Genrevertreter eindeutig markieren, welche Antwortmöglichkeit den Spieler in ein gutes beziehungsweise böses Licht rückt, erlaubt euch Guerrilla Games, der Heldin Aloy einen eigenen Anstrich zu verpassen.

Die deutsche Sprachausgabe grätscht euch zwar gerne in die Parade, da einige Stimmen einen eher lustlosen Eindruck machen, aber die englische Tonspur versöhnt. Besonders optisch ist Horizon: Zero Dawn weitgehend ein Leckerbissen, allem voran die toll animierten Gesichter der Menschen und die Maschinen im Allgemeinen, die eine bemerkenswerte Liebe zum Detail offenbaren. Generell entpuppt sich die ganze Welt als Hingucker, auch wenn in der Entfernung die Landschaft an Details einbüßt, zumindest auf der handelsüblichen PlayStation 4. Trotzdem wird das Action-Rollenspiel zur grafischen Referenz gehören, wenn es im März erscheint.