Guerrilla Games werkelt ja derzeit am äußerst vielversprechenden Horizon: Zero Dawn exklusiv für PS4. Dafür hat man gar die Arbeiten an einem zweiten Projekt zunächst einmal eingestellt.

Game Director Mathijs de Jonge bestätigte in einem neuen Video gegenüber Game Informer nun, dass Guerrilla Games eigentlich an einem zweiten Projekt gewerkelt hat. Dieses hat man aber eingestellt, um sich voll und ganz auf das vielversprechende Horizon: Zero Dawn zu konzentrieren.

So habe man bereits seit geraumer Zeit an Prototypen für zwei neue Spiele gearbeitet, über deren Entwicklung man schon sechs Monate lang nachgedacht hatte. Eines davon ist nun Horizon: Zero Dawn, das zweite ist ein noch unangekündigter Titel, der nun aber zunächst aber ohnehin auf Eis liegt. Beide Spiele waren in der Endauswahl aus insgesamt über 30 Ideen, die das Studio für neue Games einst hatte. Nachdem man sich erstes Feedback angehört hatte, kristallisierte sich heraus, dass man zunächst Horizon: Zero Dawn umsetzen wolle.

Guerrilla hält sich allerdings bedeckt, worum es sich ganz konkret bei diesem zweiten Projekt handelte? Möglicherweise könnte sich dahinter auch ein neuer Teil der Killzone-Reihe verbergen; der letzte Serienableger war im November 2013 veröffentlicht worden.