Versucht sich Microsoft an einem direkten Konkurrenten?

Horizon: Zero Dawn

Mit Horizon: Zero Dawn hatte Sony in diesem Jahr einen PS4-Exklusivtitel von Guerrilla Games im Angebot, der sich als Blockbuster etablierte. Microsoft versucht sich nun offenbar an einem direkten Konkurrenten.

Wenngleich Sony ein Sequel zu Horizon: Zero Dawn noch nicht angekündigt hat, so ist es doch mehr als wahrscheinlich, dass man auch künftig auf die nun etablierte Franchise von Guerrilla Games setzen wird. Microsoft schickt sich dann offenbar an, einen Konkurrenten ins Rennen schicken zu können. Darauf lässt eine neue Stellenausschreibung schließen.

Via LinkedIn sucht Sandor Roberts von G3D nach einem Lead Environment Artist für einen "Microsoft AAA Next-Gen Titel", der "ähnlich zu Horizon: Zero Dawn" sein soll. Bei G3D handelt es sich um eine Rekrutierungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, passende Kandidaten für angesehene Klienten wie Sony, Activision, Warner Bros. oder eben auch Microsoft zu finden.

Microsofts Phil Spencer hatte zuletzt bereits bestätigt, dass Microsoft an "neuen Dingen" arbeite. Diese würden allerdings nicht früher als "in zweieinhalb bis drei Jahren" erscheinen. Gut möglich, dass der Horizon-Konkurrent dazu zählen könnte. Wir halten euch auf dem Laufenden.