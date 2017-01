Horizon: Zero Dawn

Mit Horizon: Zero Dawn erwartet euch zum 01. März ein absoluter Blockbuster auf der PlayStation 4. Der Veröffentlichung in Deutschland steht nun ebenfalls nichts mehr im Wege.

Wie in einer Pressemail am heutigen Freitag bestätigt wurde, erhielt das Action-Rollenspiel nun eine Altersfreigabe der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK. Diese ist notwendig, um das Spiel auch in Deutschland verkaufen zu können.

Erfreulich dabei: Die USK vergab eine Alterseinstufung ab 12 Jahren, so dass ein deutlich größerer Spielerkreis zuschlagen darf. Auch das postapokalyptische Setting, in der die Menschheit nicht länger die dominante Spezies ist und Maschinen über die Erde herrschen, verhinderte keine höhere Altersfreigabe.

Gleichzeitig wurde auch der deutsche Packshot samt USK-Siegel veröffentlicht, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt.