Der PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn überzeugte im März 2017 nicht nur in spielerisches Hinsicht. Auch der Soundtrack konnte sich hören lassen - kein Wunder also, dass dieser nun auch ausgezeichnet wurde.

Große Ehre für das Team von Guerrilla Games: Im Rahmen der Jerry Goldsmith Awards wurde nun der Soundtrack des PS4-Blockbusters Horizon: Zero Dawn ausgezeichnet. So hat man den Award in der Kategorie "Best Original Score" bei der 12. Ausgabe der Preisverleihung eingeheimst. Besonders dürfen sich daher die Komponisten Joris de Man, The Flight, Niels van der Leest, Jonathan Williams und Lucas van Tol freuen.

Im Rahmen der Jerry Goldsmith Awards werden Musiker in den Bereichen Film, TV, Werbung und Videospiele ausgezeichnet. Unter anderem wurde auch schon David Garcia für den "Song of the Sea" aus RIME mit einem Award bedacht. In der Videospielkategorie wurden in diesem Jahr ansonsten Farpoint und The Bunker nominiert.