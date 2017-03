Seit dieser Woche ist der PS4-Blockbuster Horizon: Zero Dawn offiziell erhältlich. Passend dazu hat Sony einen frischen Blog-Eintrag veröffentlicht, der sich dem Soundtrack des Actionspiels ausführlicher widmet.

Für die musikalische Untermalung von Horizon: Zero Dawn zeichnete gleich ein ganzes Komponisten-Team bei Guerrilla Games verantwortlich. Dazu zählen Niels van der Leest, Joris de Man und The Flight sowie Sängerin Julie Elven und Music Supervisor Lucas von Tol. Diese standen zum Soundtrack nun auf dem PlayStation Blog Rede und Antwort.

"Als ich mit der Arbeit an der Musik begonnen habe, hatten wir kein Spiel, das als Vergleich herhalten konnte, also haben wir uns dazu entschlossen, uns auf die drei Säulen von Horizon: Zero Dawn zu konzentrieren: Maschinen, Stämme und wunderschöne Natur. Als Erstes haben wir uns der Stammesmusik gewidmet. Wir haben uns selbst gefragt: 'Wie würde ein Stamm in der Zukunft klingen, wenn er so gut wie seine ganze Kultur verloren hätte?' sowie 'Wie können wir etwas erschaffen, das wie Stammesmusik klingt, aber nicht unbedingt wie jene, wie wir sie heutzutage kennen?'", kommentiert von Tool beispielsweise die Anfänge der Arbeiten.

Das lesenswerte komplette Interview könnt ihr hier nachlesen. Darüber hinaus steht der Soundtrack nun auch via Spotify zum Anhören bereit. Wenn ihr diesen also auch außerhalb der Spielwelt genießen möchtet, habt ihr nun die entsprechende Möglichkeit dazu.