So groß ist der Day-One-Patch

Horizon: Zero Dawn

Falls ihr Horizon: Zero Dawn spielen möchtet, werdet ihr einen Day-One-Patch herunterladen müssen, der ein echtes Schwergewicht ist.

Im März ist es endlich soweit und Horizon: Zero Dawn erscheint für die PlayStation 4. Damit ihr den Titel zocken könnt, werdet ihr jedoch einen wirklich großen Day-One-Patch herunterladen müssen.

Da einige Spieler beziehungsweise Tester bereits die Retail-Version in den Händen halten, konnte man in Erfahrung bringen, dass das Update knappe 16 Gigabyte auf die Waage bringt. Was genau der Patch behebt, ist nicht bekannt. Jedoch wurde außerdem bekannt gegeben, dass die Schwierigkeitsgrade im Spiel von "Einfach" bis "Sehr Schwer" reichen und es viele Einstellungsmöglichkeiten vom HUD geben wird.