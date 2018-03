Vor exakt einem Jahr wurde der PS4-Hit Horizon: Zero Dawn veröffentlicht. Seither etablierte sich das Spiel und feierte einen großen Verkaufserfolg - das gilt es natürlich gebührend zu feiern!

Guerrilla Games feiert den ersten Geburtstag und den Verkaufserfolg von Horizon: Zero Dawn zusammen mit der Community. Über 7,6 Millionen Mal wurde das Actionspiel mittlerweile verkauft und ist damit zum erfolgreichsten First-Party-Launch einer PS4-Marke überhaupt avanciert.

Shawn Layden, Vorsitzender der SIE Worldwide Studios, kommentiert daher: "Wir freuen uns riesig, dass Horizon: Zero Dawn und Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds so positiv von der Gaming-Welt aufgenommen werden. Das zeigt, welch großartige Arbeit das Team bei Guerrilla geleistet hat. Die Kombination aus spannender Geschichte, ansprechenden Charakteren und hervorragender Spielmechanik kam bei den Fans sehr gut an. Das spiegelt sich in den Verkaufszahlen wider."

Zum Jubiläum können Fans nun von speziellen Aktionen profitieren, darunter Rabatte im PlayStation Store, kostenlose Avatare und mehr. Ab heute gibt es die beliebtesten PS4-Avatare aus Horizon: Zero Dawn sowie ein PS4-Design im Paket zum Download. Auch etliche der schönsten Fanbilder aus dem Fotomodus sind enthalten.

Ein neues Video, das ihr euch weiter unten ansehen könnt, geht noch einmal auf den häufig ausgezeichneten Soundtrack und die speziellen Instrumente ein. Und im PlayStation Gear Store gibt es allerhand Rabatte auf Merchandise rund um das Spiel. Vom 01. bis zum 11. März bietet der PlayStation Gear Store Jubiläumsangebote auf folgende Artikel: