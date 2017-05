Nächste Woche erscheint ein neues Update für Horizon: Zero Dawn. Im Fokus steht dabei der Foto-Modus, der zahlreiche Neuerungen spendiert bekommt.

Das Update 1.20 für Horizon: Zero Dawn bringt neue Funktionen für alle Hobby-Fotografen in das Spiel. So wurde der Foto-Modus erweitert und ihr könnt Aloy ab sofort in weiteren Posen ablichten. Ebenfalls gibt es neue Gesichtsausdrücke, Filter und ein Grußkarten-Design. Via separatem Befehl könnt ihr Aloy jetzt auch mitteilen, dass sie in die Kamera schauen soll. Neben dem Foto-Modus bringt euch das Update auch diverse Verbesserungen in Hinsicht auf das Interface und die Weltkarte. Auch Kopfbedeckungen können dann ausgeblendet werden.

Das kostenlose Update erscheint nächste Woche. Horizon: Zero Dawn ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.