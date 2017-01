In Horizon: Zero Dawn spielt auch ein bekannter Schauspieler aus Serien wie "The Wire" und "Lost" eine Rolle. In dem neuen Trailer wird ein erster Einblick gegeben.

In dem neuen Trailer zum kommenden Horizon: Zero Dawn ist der Schauspieler Lance Reddick, bekannt aus "The Wire" und "Lost" zu sehen. Eine offizielle Ankündigung seitens des Entwicklerstudios Guerrilla Games gibt es derzeit noch nicht. Reddick ist aber kein Unbekannter in Videospielen und tauchte bereits in Quantum Break und Destiny auf. Auf Twitter hat er zudem auf einige Beiträge reagiert und diese geteilt.

Horizon: Zero Dawn erscheint am 28. Februar exklusiv für die PlayStation 4. Der Titel sollte zuvor 2016 erscheinen und wurde in das neue Jahr verschoben. Die Entwickler möchten ihre ambitionierte Vision in vollem Umfang umsetzen und benötigten dafür zusätzliche Zeit.