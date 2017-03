Horizon: Zero Dawn

Mit Horizon: Zero Dawn veröffentlichten Sony und Guerrilla Games unlängst einen absoluten PS4-Blockbuster. Nun gibt es erste offizielle Aussagen zu den Verkaufszahlen.

Der PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn, der als neue wichtige Franchise etabliert werden soll, hat sich nach Angaben von Sony Interactive Entertainment Deutschland mittlerweile über 2,6 Millionen Mal weltweit verkauft. Das Spiel war erst am 01. März in hiesigen Gefilden veröffentlicht worden.

Das Spiel ist damit die erfolgreichste Einführung einer neuen First-Party-Marke auf der PS4 und gleichzeitig das stärkste Software-Debüt des Entwicklerstudios Guerrilla seit dessen Bestehen.

Shawn Layden, Chariman der SIE Worldwide Studios, kommentiert: "Wir wussten, dass Horizon: Zero Dawn etwas Besonderes werden würde. So nun zu sehen, dass sich die tolle Resonanz von Kritikern und Konsumenten auf ein brandneues Spiel in derartigen Verkaufszahlen wiederspiegelt, ist äußerst erfreulich. Guerrilla hat ein schlichtweg herausragendes Spiel geschaffen und die Reaktionen, die wir von Seiten der Fans erleben - von Stunden um Stunden gestreamten Gameplays bis hin zu endlosem Foto-Sharing - unterstreichen, welche Wirkung es erzielt hat."

Außerdem wurde auch bestätigt, dass bereits an DLC-Inhalten zum Spiel gearbeitet wird.