Horizon: Zero Dawn

Mit der Version 1.30 bringt Entwickler Guerrilla Games heute das bislang größte Update zu Horizon: Zero Dawn heraus.

Das neue Update hievt das Spiel auf die Versionsnummer 1.30 und kann ab dem heutigen Donnerstag bezogen werden. Es ist das größte Update seit dem Release des Spiels im März, welches neue Features und Möglichkeit in der postapokalyptischen Spielwelt mit sich bringt.

Unter anderem bekommt ihr den neuen Schwierigkeitsgrad "ultraschwer" an die Hand, der die ultimative Herausforderung darstellen soll. Weiterhin erhält die Option "Neues Spiel+" Einzug, so dass ihr nach der Beendigung der Hauptgeschichte wieder mit eurer bereits gesammelten Ausrüstung loslegen könnt. Dabei erwarten euch stärkere Feinde beim nächsten Durchlauf.

Zudem wurde an den Waffen und Outfits geschraubt; es gibt zusätzliche Slots für Modifikationen und zwei neue Trophäen sowie auch die Möglichkeit, Aloys Aussehen durch Gesichtsbemalungen und Änderungen an ihrem Fokus optisch anzupassen. Weitere Details gibt es in diesem Blog-Eintrag.