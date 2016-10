In neuen Screenshots zu Horizon: Zero Dawn erfahren wir endlich welchen Zweck der kleine Ohrstöpsel hat, den Protagonstin Aloy im Ohr trägt.

Vielleicht haben sich viele von euch schon gefragt, was Protagonistin Aloy im bisher veröffentlichten Material des Playstation-Exklusiv-Krachers Horizon: Zero Dawn in ihrem Ohr trägt. Dank neuer Screenshots haben wir nun die Antwort auf diese Frage. So wie es auf den bisher Bildern aussieht, hilft euch das technische Gadget allerdings nicht direkt aktiv im fertigen Spiel, sondern bietet euch eher taktische Vorteile.

So könnt ihr mit dem Ohrstöpsel ein In-Game-Menü aufrufen, das euch einige Vorteile im Kampf gegen die riesigen Robotersaurier verschaffen wird. Über das Menü könnt ihr sowohl die Schwachpunkte der Feinde, als auch spezifische Daten über jedes der Wesen abrufen. Ob dies der einzige Sinn sein wird oder ihr noch andere Hilfestellungen erhalten könnt, lässt sich auf den Screenshots allerdings nicht erkennen. Ihr dürft also weiter gespannt sein, ob ihr im fertigen Spiel eventuell noch auf weitere Funktionen zugreifen könnt.