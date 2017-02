Ein möglicher Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn könnte die Geschichte eines völlig anderen Hauptcharakters erzählen. Aloy würde aber nach wie vor fest zu der postapokalyptischen Welt gehören.

Nächste Woche wird Jägerin Aloy ihren ersten Auftritt in Horizon: Zero Dawn haben. Doch offenbar wird sie in einem möglichen Nachfolger nicht unbedingt die Hauptrolle einnehmen müssen. Das hat Senior Producer Angela Gillespie in einem Gespräch bekannt gegeben.

So sagt sie, dass Aloy immer ein Teil des Franchises sein werde, es aber eine Menge Stämme und Charaktere gebe, deren Geschichte erzählt werden solle. So könne es sein, dass auch eine andere Figur die Hauptrolle einnehmen werde. Erst kürzlich hatte sich ein Mitarbeiter von Sony das Interesse des Unternehmens dazu geäußert, aus Horizon: Zero Dawn eine Serie (zur News: Horizon: Zero Dawn Sequel angedeutet) entstehen zu lassen und Aloy zu einem der Vorzeigecharaktere aufsteigen zu lassen, wie es beispielsweise Nathan Drake oder Sack Boy sind. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Aloy im Falle eines Nachfolgers nur eine sehr kleine Rolle einnehmen würde.