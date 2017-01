Der kommende PS4-Blockbuster Horizon: Zero Dawn wird nicht auf ein unbeliebtes, derzeit jedoch weit verbreitetes Feature zurückgreifen.

Der Begriff der Mikrotransaktionen ist häufig negativ geprägt, selbst wenn es sich dabei zumeist nur um kosmetische Gegenstände in Videospielen handelt. Viele Titel machen dennoch davon Gebrauch, doch Horizon: Zero Dawn wird nicht dazu gehören.

Falls überhaupt irgendwelche Zweifel bestanden, dass der neue Titel von Guerrilla Games auf Mikrotransaktionen komplett verzichten wird, dann wurden diese nun ausgeräumt. Via Twitter bestätigte der Entwickler diesen Umstand nun ganz offiziell.

Horizon: Zero Dawn legt seinen Fokus ja komplett auf das Singleplayer-Spielerlebnis. Allein aus diesem Grund wären Mikrotransaktionen bereits sehr überraschend gewesen. In dieser Art von Spiel sind diese weniger weit verbreitet. Nun herrscht diesbezüglich endgültig Gewissheit. Ihr könnt euch also weiter auf den Release am 28. Februar exklusiv für PlayStation 4 freuen.