Sony setzt große Hoffnungen in die Veröffentlichung des PS4-Exklusivspiels Horizon: Zero Dawn. Dem geplanten Release steht nun nichts mehr im Wege.

Ab dem 01. März 2017 soll Horizon: Zero Dawn für die PlayStation 4 veröffentlicht werden und diesem Plan dürfte nun nichts mehr in die Quere kommen. Nachdem zuletzt bereits berichtet wurde, dass das spiel in Kürze den ersehnten Gold-Status erreichen soll, konnte heute nun Vollzug gemeldet werden.

Game Director Mathis de Jonge persönlich war es vorbehalten, den Abschluss der Entwicklungsarbeiten am Spiel garniert mit einem Bild via Twitter bekanntzugeben. Das Spiel geht damit nun in Produktion, weitere Verzögerungen sind nicht mehr zu erwarten. Passend zu dieser Meldung haben wir uns Horizon: Zero Dawn zuletzt noch ein letztes Mal im Vorfeld der Veröffentlichung im Rahmen eines Previews für auch angesehen.