Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn wird in rund einer Woche erscheinen und die Kritiken im Vorfeld fallen hervorragend aus. Das soll Sony auch tolle Verkaufszahlen bescheren, wenn es nach Analysten geht.

Die Analysten von SuperData prophezeien Sony mit Horizon: Zero Dawn einen echten Verkaufserfolg. Der Titel von Guerrilla Games, der als eines der Zugpferde für die PlayStation 4 in diesem Jahr gilt, soll sich laut einer Analyse demnach bis Ende des Jahres satte sechs Millionen Mal verkaufen - kein schlechter Wert, für einen Exklusivtitel auf nur einer Plattform.

Sollten sich die Einschätzungen der Marktanalysten bewahrheiten, dann wird das Spiel in seiner kompletten Lebensdauer am Ende gar acht Millionen Exemplare an den Mann bzw. die Frau gebracht haben. Zu einem starken Verkaufsstart sollen aber zunächst auch die vielen positiven Kritiken beitragen.