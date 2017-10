Horizon: Zero Dawn

Am 01. März 2017 wurde mit Horizon: Zero Dawn ein absoluter Blockbuster exklusiv für die PS4 von Sony veröffentlicht. Wer bislang noch einen Bogen um das Spiel gemacht hat, der bekommt nun pünktlich zu Weihnachten eine neue Chance.

Guerrilla Games hat mit Horizon: Zero Dawn auf der PS4 voll ins Schwarze getroffen. Wer aus welchen Gründen auch immer noch nicht zugeschlagen hat, obwohl er die Sony-Heimkonsole besitzt, der sollte sich das Spiel auf seinen Wunschzettel für Weihnachten schreiben. Bis dahin erscheint dieses auch in einer neuen Edition.

Zusammen mit Sony haben die Entwickler nun nämlich die sogenannte Complete Edition des Spiels angekündigt, die ab dem 05. Dezember 2017 in Nordamerika und ab dem 06. Dezember dann auch in Europa zu haben sein wird. Diese beinhaltet das Hauptspiel ebenso wie die kommende neue Erweiterung namens "The Frozen Wilds".

Das Add-on selbst ist auf der gleichen Disc wie das Hauptspiel untergebracht, erscheint eigenständig für bisherige Besitzer aber bereits einen Monat früher am 07. November 2017. Die Complete Edition wird zum Vollpreis angeboten und umfasst zudem auch die zusätzlichen Inhalte, die zuvor der Digital Deluxe Edition vorbehalten waren.