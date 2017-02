Horizon: Zero Dawn

Der PS4-Blockbuster Horizon: Zero Dawn wird ohnehin zu den Referenztiteln in Sachen Grafik auf PS4 und PS4 Pro zählen. Doch das Day-One-Update soll diesbezüglich noch einmal einen drauf setzen.

Aktuelle Berichte zu Horizon: Zero Dawn kurz vor dem Release lassen auf einen absoluten Blockbuster schließen, vor allen Dingen auch was die Grafik des Spiels betrifft. Auch unser aktueller Testbericht bildet da keine Ausnahme.

Auch nach der Fertigstellung der Arbeiten am Spiel haben sich die Macher aber keineswegs auf die faule Haut gelegt, sondern fleißig weiter an einem Day-One-Update gewerkelt, das pünktlich zum Release am 01. März 2017 bereit stehen soll. Nachdem wir unlängst bereits die Download-Größe dieses Updates bestätigen konnten, folgten nun auch Details zu den Inhalten.

So soll der Patch den PS4-Blockbuster noch um einen Performance-Modus erweitern, der die technische Leistung des Spiels noch einmal verbessert. Durch das Update soll die Framerate nochmal flüssiger sein und die visuelle Wiedergabe soll im 1080p-Modus verbessert werden. Das funktioniert unabhängig davon, ob ihr ein 4K- oder 1080p-Display nutzt.