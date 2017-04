In einem Interview haben verschiedene Entwickler von Horizon: Zero Dawn darüber gesprochen, was ein potentieller Nachfolger beinhalten sollte.

Mit Horizon: Zero Dawn hat Guerilla Games ein richtiges Open-World-Action-Brett an den Start gebracht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Entwickler sich bereits Gedanken um einen potentiellen Nachfolger machen. In einem Interview mit GameInformer haben sich verschiedene Entwickler zu dem möglichen Projekt geäußert.

So gab Narrative Director John Gonzalez zu verstehen, dass er davon überwältigt ist, wie die Story rund um Hauptcharakter Aloy angenommen wurde. Außerdem sieht er eine emotionale Verbindung zwischen Spieler und Aloy, sodass man in einem Sequel eine tiefgehende Geschichte umsetzen möchte.

Art Director Jan-Bart van Beek wiederum hatte sehr viel Spaß beim Design der Maschinen, sodass er bereits jetzt hunderte ins Spiel hätte einbinden wollen. Wir können also davon ausgehen, dass wir in einem zweiten Horizon noch unterschiedlichere Maschinen vorfinden würden. Game Director Mathijs de Jonge ist momentan froh darüber, dass dieses große Projekt so gut über die Bühne ging. Jedoch widme man sich dem Feedback der Spieler und möchte in einem Sequel die Abschnitte, die nicht so gut angekommen sind, verbessern und so ein besseres Spiel erschaffen.