Wir berichteten ja bereits, dass die Nintendo Switch in Großbritannien einen gelungenen Verkaufsstart hingelegt hat. Doch auch für Sony gibt es anlässlich der neuen Charts Grund zu feiern.

Ganz oben im Software-Ranking thronte nämlich nicht etwas das überall auf der Welt gelobte The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Switch, sondern vielmehr das ebenfalls erst veröffentlichte Horizon: Zero Dawn exklusiv für die PlayStation 4. Die neue Marke von Guerrilla Games ist dabei nicht nur zum bislang erfolgreichsten UK-Launch des noch jungen Jahres 2017 aufgestiegen.

Für Sony avancierte Horizon: Zero Dawn gleichzeitig zum erfolgreichsten Verkaufsstart seit dem Release von Uncharted 4. Das letzte Abenteuer von Nathan Drake entstammte im Gegensatz zum Titel um Protagonistin Aloy aber einer längst etablierten Spielereihe. Und so verwundert es nicht, dass Horizon: Zero Dawn gleichzeitig auch den bislang größten PS4-Launch einer komplett neuen IP in Großbritannien hinlegte. Das haben die ChartTrack-Erhebungen ergeben. Zuvor hatte diese Kategorie noch No Man's Sky angeführt.