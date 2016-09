Horizon: Zero Dawn

Entwickler Guerrilla Games wird pünktlich zur Veröffentlichung von Horizon: Zero Dawn am 01. März 2017 auch ein passendes Artbook veröffentlichen.

Das Begleitprodukt wurde nun publik. Demnach arbeitet Guerrilla Games für das Buch mit Titan Books zusammen, um dieses zum gleichen Termin wie das Spiel in den Handel zu bringen.

Das Artbook soll 192 Seiten umfassen und im Hardcover daher kommen. Der Titel des Buches wird "The Art of Horizon Zero Dawn" lauten; der Preis wird bei 39,95 Dollar bzw. 39,99 Euro liegen. Details, die über die genannten Infos hinaus gehen würden, wurden bis dato nicht bekanntgegeben. Allerdings werdet ihr euch vermutlich auf viele Konzeptbilder oder auch Eindrücke von hinter den Kulissen der Entwicklung freuen dürfen.