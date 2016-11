Homefront: The Revolution

Homefront: The Evolution hat seine zweite Einzelspieler-Erweiterung erhalten. Diese ist Teil des Season Pass und kann auch separat erworben werden.

Publisher Deep Silver und die Entwickler der Dambuster Studios haben die zweite Einzelspieler-Erweiterung für Homefront: The Revolution veröffentlicht. Diese hört auf den Namen Aftermath und ist in den Tagen nach dem Kampf um Philadelphia angesiedelt. Besitzer des Season Pass erhalten den Inhalt automatisch und alle anderen Interessenten können die Erweiterung auch separat erwerben. Außerdem beinhaltet der neueste Patch auch eine zusätzliche Mission, die für alle Spieler zugänglich ist.

Die Entwickler betonen zudem, dass wiederkehrende Spieler durch den letzten Performance-Patch spürbare Änderungen an der Spielerfahrung des Titels erleben werden. Homefront: The Revolution ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich.