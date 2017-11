Aktuell habt ihr noch die Chance, euch Hitman Sniper gratis zu sichern.

Das Mobile-Spin-Off Hitman: Sniper wird momentan kostenlos für Android angeboten. Die Aktion wird am Freitag enden. Ihr könnt euch den Action-Titel im Google Play Store beschaffen. Normalerweise müsst ihr dort 0,99 Euro zahlen. Hitman: Sniper wurde am 04. Juni 2015 von dem Publisher und Entwickler Square Enix für Android und iOS veröffentlicht. Seitdem hat das Spiel einige inhaltliche Updates erhalten.

Den letzten Teil der bekannten Videospielreihe rund um Agent 47 hat Square Enix 2016 auf den Markt gebracht. Hitman wurde von IO Interactive für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One entwickelt. In diesem Jahr trennte sich der Publisher von dem Studio. Die Rechte an der Reihe blieben bei IO Interactive. Mittlerweile wurde ein neuer Hitman-Ableger offiziell bestätigt. Außerdem ist eine TV-Serie zu Hitman in Entwicklung.