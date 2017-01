Händler verschenkt Deus Ex GO, Lara Croft GO & Hitman GO

Momentan habt ihr die Chance euch Lara Croft GO, Hitman GO und Deus Ex GO gratis für euer Smartphone zu sichern.

Falls ihr bisher mit dem Gedanken gespielt habt, euch einen der GO-Titel von Square Enix zu kaufen, gibt es gute Nachrichten für euch. Denn momentan habt ihr die Chance euch Hitman GO, Lara Croft GO, sowie Deux Ex GO gratis herunterzuladen.

Im Rahmen des Amazon Underground Programms werden diese Titel für die Android-Plattform kostenlos angeboten. Zunächst müsst ihr euch die Underground App herunterladen und könnt euch dann die gratis Games sichern.