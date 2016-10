The Fixer das elfte Elusive Target

Auch an diesem Wochenende hat Entwickler IO Interactive wieder ein neues Elusive Target in Hitman an den Start gebracht.

Beim mittlerweile elften Elusive Target handelt es sich um "The Fixer". Die Zielperson ist insgesamt sieben Tage lang verfügbar und lässt sich im Marrakesh finden. Wie gewohnt gibt es keine zweite Chance für euch: Entweder ihr schaltet die Zielperson beim ersten Anlauf aus, oder die Sache ist vorbei.

Einen passenden Trailer mit weiteren Informationen rund um "The Fixer" könnt ihr euch im Folgenden ansehen.