Jetzt wissen wir, wann das nächste Elusive Target in Hitman aufzuspüren ist. Ob es wohl wieder irgendwelche Sonderbedingungen dafür gibt?

Eurogamer versorgt uns heute mit Informationen zum mittlerweile 19. Elusive Target von Hitman. Es wird in dem Spiel ab Freitag um 14 Uhr deutscher Zeit für zehn Tage aufzuspüren sein. Konkret müsst Ihr diesmal den Erpresser Walter Williams in Paris ausfindig machen, ihn eliminieren und ihm einen Memory Stick entwenden.

Leider verzichten Square Enix und IO Interactive dabei diesmal auf einen gesonderten Nervenkitzel in Form von speziellen Bedingungen. Wir erinnern uns: Beim letzten Elusive Target durften keinerlei Explosionen herbeigeführt werden, was einige Spieler zum Austüfteln neuer Strategien zwang. Jetzt herrscht also quasi wieder Alltag bei den Elusive Targets, was bedeutet, dass das Ziel auf der Karte nicht erkennbar ist und die Eliminierung nur einmal in Angriff genommen werden darf.

Für Käufer der physischen Version des Action-Adventures wird der Blackmailer außerdem das erste Elusive Target sein, da diese ab 31. Januar erscheint. Vielleicht wollten Entwickler und Publisher auch deshalb hier zunächst keine weiteren Experimente durchführen.