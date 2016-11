Als einer der ersten Third-Party-Publisher wird Square Enix die neue PlayStation 4 Pro unterstützen. Profitieren soll das aktuelle Actionspiel Hitman per Update.

Durch das Update soll das Spiel auf der PS4 Pro über eine höhere Auflösung verfügen, wenngleich Square Enix eine konkrete Angabe diesbezüglich nicht macht. Aliasing wird ebenfalls reduziert, reflektierende Oberflächen werden optimiert.

Während die Framerate beibehalten wird, sollen Lichteffekte verbessert werden. Auch wenn das Spiel an sich kein natives 4K bieten wird, so wird zumindest das UI nativ in 4K gerendert. Höherauflösende Texturen werden ebenfalls als Verbesserung genannt.

Von der höheren Auflösung werden übrigens auch Inhaber eines 1080p-Geräts profitieren, den künftig wird das Bild per Downsampling auf diese Auflösung gebracht, wodurch sich eine höhere Qualität ergeben soll, so Hannes Seifert von Entwickler Io-Interactive. Hinsichtlich der Unterstützung von HDR machte man indes keine Angaben.