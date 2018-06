IO Interactive hat im Jahr 2016 die Hitman-Reihe einmal mehr fortgesetzt und der Titel avancierte nach einem holprigen Start im Episodenformat zu einem der besten Spiele des Jahres. Jetzt wird die Reihe offenbar fortgesetzt.

Noch vor der großen US-Messe E3 2018 in Los Angeles wird Entwickler IO Interactive eine Ankündigung zur Hitman-Reihe tätigen. Wie Twitter bestätigte man nun eine entsprechende Vorstellung rund um das Hitman-Franchise für den 07. Juni noch in dieser Woche.

Auch die Actionreihe Hitman war im Jahr 2016 auf ein Episodenformat gewechselt, ähnlich wie das Telltale Games bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert. Fans zockten also nicht das komplette Spiel auf einmal, sondern kamen in regelmäßigen Abständen bzw. im Jahresverlauf in den Genuss neuer Episoden und Missionen. Mittlerweile gibt es auch eine Definitive Edition, die alle Episoden auf einmal umfasst.

Jetzt steht die Rückkehr von Agent 47 auf dem Programm und es ist fast davon auszugehen, dass IO Interactive diesem nun bewährten Format treu bleibt. Dass es sich um ein direktes Sequel mit Hitman 2 handeln wird, ist in des schon jetzt klar.

Im Gaming-Forum ResetEra hat der Nutzer namens Luna bereits ein entsprechendes Logo vorab geleakt; dieses wurde im Quellcode der Webseite von Publisher Warner Bros. entdeckt, wurde vorläufig aber wieder aus dem Netz verbannt. Interpretiert man die vorläufigen Infos richtig, dann steht tatsächlich ein waschechtes Sequel und nicht nur eine zweite Season zum ersten Spiel auf dem Programm. Die offizielle Bestätigung ist für den 07. Juni zu erwarten.

Good afternoon, 47. The profiles have been uploaded. Your next target is... pic.twitter.com/0l1Tyu4gho — HITMAN (@Hitman) 4. Juni 2018