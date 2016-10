Square Enix hat heute bestätigt, dass die erste Season des Actionspiels Hitman noch im Oktober abgeschlossen wird.

In einer Pressemitteilung kündigte man heute den Termin für die Veröffentlichung der finalen Episode von Hitman an. Diese wird am 31. Oktober 2016 und damit noch im laufenden Monat Oktober zu haben sein. Angesiedelt ist das Staffelfinale im japanischen Hokkaido.

Das große Season-Finale besteht aus einer Mission mit dem Titel "Situs Inversus" und markiert den Höhepunkt all dessen, was ihr hinsichtlich der Story und des Gameplays gelernt habt. Der Schauplatz Hokkaido wird von einer exklusiven Privatklinik beherrscht. Der Gebäudekomplex ist eine Mixtur aus japanischer Schönheit mit Zen-Gärten, Sushi-Restaurant sowie einer heißen Quelle. Agent 47 muss dort zwei Zielpersonen ausfindig machen.