Nachdem das Finale von Hitman hinter uns liegt, nimmt sich io Interactive mit dem umfangreichen November-Update einigen allgemeinen Verbesserungen an. Ganz vorne mit dabei: Euer Offline-Profil.

Durch das Offline-Profil könnt ihr endlich auch ohne Internetverbindung auf eure online freigeschalteten Gegenstände in Hitman zugreifen. Praktisch, wenn die Server mal abgeschaltet sind. Trotzdem müsst ihr euch einmalig mit aden Servern verbinden, um die Gegenstände offline verfügbar zu machen. Unter das Offline-Profil fallen unter anderem die Belohnungen für das Erledigen von Elusive Targets, Ausrüstung und natürlich Waffen.

Das ist aber nicht alles, was das November-Update mitbringt. Weitere Verbesserungen umfassen zum Beispiel eine Silent Assassin Wertung auf dem Punktebildschirm nachdem eine Mission abgeschlossen wurde oder verbesserte Konsistenz in Elusive-Target-Herausforderungen. Darüber hinaus wird Agent 47 etwas mehr drauf haben: "In diesem Update fügen wir die Fähigkeit für 47 hinzu, Personen über Balkone oder aus Fenstern zu ziehen, wenn er an einer Kante hängt", heißt es. Der Move wird im Dezember-Update allerdings wieder entfernt und repariert, da io ein Problem damit erkannt hat. Wird der Angriff ausgeführt, entdecken Opfer 47 nicht, auch wenn sie in direkt anblicken.

Das Update wird heute weltweit veröffentlicht. Auf dem PC und der PS4 sind dafür gerade einmal knapp über 2 Gigabyte freier Speicherplatz notwendig. Besitzer der Xbox-One-Version müssen stolze 13,6 Gigabyte freischaufeln.