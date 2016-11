Ein neues Elusive Target macht in Hitman Paris unsicher. Schnappt euch Gabriel Santos, da er schon bald wieder verschwindet. Ihr habt nur eine einmalige Gelegenheit.

Bis zum 25. November könnt ihr in Hitman das Elusive Target Gabriel "The Chef" Santos ausschalten. Er ist laut Square Enix ein Beispiel für die "Immunität, die eine Wohlstand und ein Leben in der Öffentlichkeit gewähren. Dabei scheut er keine Maßnahmen, um seine Karriere weiter voranzutreiben. Aktenkundig ist er aufgrund seiner Stellung natürlich nicht geworden.

Das Elusive Target befindet sich in Paris und übernimmt das Catering für die Sanguine Fashion Shjow in einer abgesicherten Zone. Um ihn herum wimmelt es von Social-Media-Produzenten und Assistenten, was einen Zugriff nicht ganz leicht gestaltet. Euer Klient ist ein ehemaliger Investor von Santos Firma und wüncht, dass das Ziel während dieser Veranstaltung erledigt wird. Ihr solltet den Auftrag nicht verstreichen lassen, den Elusive Targets tauchen in Hitman nur ein einziges Mal für einen fest definierten Zeitraum auf.